Toch nog uitje voor Friese commissaris

Kreeft

Hij gaf de uitbaters, Jan Gerard van der Wal en Wouter Brandsema, een mand vol Italiaanse truffels, een knipoog naar de Italiaanse naam, Aragosta, dat kreeft betekent. De commissaris kent de restauranteigenaren, die eerst in Sneek een bistro hadden, goed: „Ik heb er alle vertrouwen in dat zij er net als in Sneek een succes van weten te maken.”

Universiteit

Leeuwarden is dankzij een dependance van de Groningse universiteit en vele hogescholen een bruisende stad met 30.000 studenten en kan een hip restaurant goed gebruiken. „Hier was de stad aan toe”, sprak Dirk Hoekstra, de grootste makelaar van Friesland, die met vastgoedtycoon Siep Jan Riedstra en oud-stallenondernemer Jan Zeinstra ook aan tafel zat.

Over universiteiten gesproken, Franeker had er ooit ook eentje totdat de Franse keizer Napoleon haar in 1811 sloot. Maar er is sinds 1853 nog wel de PC, het beroemdste kaatstoernooi van Friesland. Nu is er alleen nog het aloude kaatstoernooi, de PC. Gelukkig voor commissaris Brok gaat dat voorlopig wel door, al is het met minder publiek.