Gevaar is dat politieke discussies over voorwaarden opstart KLM in de weg staat. Ⓒ ANP

Het steunpakket van KLM is nog maar het begin van een lange, onzekere weg of de luchtvaartmaatschappij ooit weer in haar volle glorie de lucht in kan. Het gaat om twee tot vier miljard, een verschil van 100%.