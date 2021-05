FIOD doet inval bij restaurants naast hoofdkantoor DNB

Dit bevestigt de FIOD na vragen van De Telegraaf.

Een van de doorzochte restaurants bevindt zich in de Van Woustraat, op steenworp afstand van het hoofdkantoor van De Nederlandsche Bank (DNB), dat momenteel gerenoveerd wordt. In de restaurants, die werden doorzocht met behulp van politie, defensie en speciale geldspeurhonden, vonden vermoedelijk de illegale activiteiten plaats.

Hawala

Ondergronds bankieren wordt ook wel ’hawala-bankieren’ genoemd en is populair bij criminelen. Via zulke illegale bankciruits gaan naar schatting jaarlijks vele miljarden euro’s om. Kenmerk is dat crimineel geld dat naar een ander land moet, niet fysiek of giraal wordt verplaatst, maar dat iemand in het land van bestemming dit geld voorschiet. Wie op deze manier van bankiert, laat nauwelijks papieren sporen achter. Daardoor is het ideaal voor criminelen en terroristen.

De doorzoekingen vonden plaats in verband met een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen en underground banking van het Functioneel Parket, een onderdeel van het Openbaar Ministerie dat zich bezighoudt met de bestrijding van grootschalige fraude.

Witwassen

„Behalve de doorzoekingen in de restaurants werden ook de woonadressen van de restauranteigenaren in Almere en Amsterdam doorzocht. Daarbij zijn digitale gegevensdragers en administratie in beslag genomen. Door commissies te vragen over het te wisselen en te versturen geld ontstaat er een verdienmodel”, aldus een FIOD-woordvoerder. „Op deze wijze is er geen enkel zicht op de herkomst van het geld. Het gaat vaak om grote bedragen die worden witgewassen.”