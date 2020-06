Reissector blij met 'opsteker' zomervakanties

Ⓒ DIJKSTRA BV

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse reissector is blij dat reizen naar een groep Europese landen vanaf halverwege deze maand weer mogelijk is. "We hebben in een diep zwart gat zitten kijken, waarin we dachten heel de zomer geen reizen te kunnen aanbieden en misschien zelfs langer, dus dit is een mooie opsteker", vat topman Mattijs ten Brink van Sunweb samen. "We kunnen nog niet overal heen, maar dit is een mooie start."