Horeca: ’Alle opties om open te gaan zijn welkom’

„Alle opties om verantwoord om te gaan met corona kunnen welkom zijn om een rol te spelen in het beleid van bedrijven om de veiligheid van medewerkers en gasten te waarborgen. Zodat de horeca snel weer verantwoord open gaat.”

Klein lichtpuntje

De horecabond moet het advies nog nader bestuderen, maar ziet het als klein lichtpuntje in de pogingen om op een verantwoordelijke manier weer open te gaan. „Voor de horecabranche ligt onze eerste focus op dit moment op een fatsoenlijk heropeningsplan en een structurele verbetering van de routekaart.”

KHN is absoluut niet te spreken over het huidige plan waarin het overgrote deel van de horeca in alle fases vrijwel op slot blijft. Clubs & discotheken zijn hierdoor volgens de bond feitelijk failliet verklaard. Op dit moment wordt hier in de Kamer over de nieuwe rouekaart gedebatteerd.