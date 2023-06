Premium Het beste van De Telegraaf

Ed Nijpels over partijgenoot op haringpartij: ’Moet Wiersma niet de eer aan zichzelf houden?’

Ed Nijpels (m.) met burgemeesters Pieter Verhoeve (l.) (Gouda) en Mark Verheijen (Etten-Leur). Ⓒ De Telegraaf

Dat het ook gezellig kan zijn met haring die nog geen nieuwe haring mag heten, bleek tijdens de Nationale Haringpartij in Haarzuilens. Een dag voor Vlaggetjesdag was het tussen de tenten voor kasteel De Haar een weerzien van vele bekenden. Het wellicht sfeervolste haringfeest van het land ging gewoon door, want de uitnodigingen waren bij het uitstel van Vlaggetjesdag al de deur uit ...