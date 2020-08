Massaclaim tegen Oracle en Salesforce wegens schending privacy

Christiaan Alberdingk Thijm, de advocaat van de stichting, zegt dat het om een van de grootste gevallen van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens gaat in de geschiedenis van het internet. Volgens hem worden vrijwel alle Nederlanders die het internet gebruiken geraakt door de praktijken van Oracle en Salesforce.

Persoonlijk profiel

„Ze verzamelen op grote schaal gegevens van websitebezoekers en combineren die met aanvullende informatie en zo creëren ze van iedere internetgebruiker een persoonlijk profiel”, schrijft The Privacy Collective. Dat profiel wordt vervolgens gedeeld met andere bedrijven en gebruikt om gepersonaliseerde advertenties aan te bieden. Voor het verzamelen en delen van de persoonsgegevens horen de techreuzen op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toestemming te vragen.

Salesforce stelt in een reactie dat de aanklacht ongegrond is. Oracle laat weten slechts op beperkte schaal data te verzamelen in de EU. De softwaregigant vindt de rechtszaak ’misleidend’.