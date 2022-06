Staalmaker Aperam zoekt fusie met Spaanse Acerinox

In reactie op het bericht is de handel in het aandeel Acerinox vrijdag stilgelegd, nadat het 7% ineen zakte. Aperam noteert in Amsterdam bijna 5% hoger, maar verloor dit jaar 14% op de beurs.

Er is nog geen overeenstemming. Aperam, dat in 2011 werd afgezonderd door het Indiase ArcelorMittal en de nummer twee in Europa is evenals marktleider in Zuid-Amerika, zal zeker eerst langs de Europese Commissie moeten. Analisten waarschuwen vrijdag al voor een te grote marktmacht in staal. Met 2,3 miljoen ton aan staal hebben ze samen 49% van de hele markt in handen.

Het wordt ook een strijd tussen families: in Aperam heeft de Mittal-familie ook na de beursnotering van Aperam een belang van 40%, bij Acerinox domineert de familie March, die 18% van de aandelen bezit.

Staalreuzen

Bij Aperam, dat twee grote fabrieken in België en Frankrijk heeft, werken wereldwijd een kleine 10.000 mensen. Het bedrijf geleid door Timoteo di Maulo is goed voor een marktwaarde momenteel van €3,3 miljard, na een extreem goed staaljaar met €5,1 miljard omzet, die volgens analisten dit jaar naar €8,5 miljard groeit.

Acerinox, met hoofdkwartier in Madrid, telt 8300 werknemers en wordt geleid door de staalveteraan Bernardo Herrero. Deze staalproducent deed het dit jaar aanmerkelijk beter op de beurs met 5% stijging en een beurswaarde van €3,3 miljard, na een omzet vorig jaar van €6,7 miljard. Dit jaar zou die omzet volgens analisten - waarvan er geen enkele een verkoopadvies heeft gegeven - kunnen doorgroeien naar €8,6 miljard.