Bouw 900.000 huizen op de tocht door andere ruimteclaims in provincies

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

Uiteindelijk gaan provincies over de vraag waar nieuwbouw komt. Ⓒ ANP/HH

De bouw van 900.000 woningen staat niet alleen op de tocht vanwege stikstof, maar moet ook concurreren met andere ruimtevreters als werken, klimaatadaptatie, natuur en energietransitie. ’Het is niet duidelijk hoe dit allemaal in elkaar gaat passen. De provincie moet straks uiteindelijk besluiten of er ergens een zonneweide of een woning komt”, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving, nog los van de andere belangrijke horde: bureaucratie.