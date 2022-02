Nederland krijgt dubbel feestjaar, voorspelt ticketbedrijf CM.com

Financieel

’Shell zet stap dicht bij huis: belangen gasvelden Noordzee in verkoop’

Shell heeft plannen om belangen in twee gasvelden in het Britse deel van de Noordzee te verkopen, meldden ingewijden aan persbureau Reuters. De verkoop zou Shell een bedrag van in totaal 1 miljard dollar, omgerekend 880 miljoen euro, kunnen opleveren.