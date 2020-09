Ervaren Dombrovskis vervangt ’Big Phil’ op zware Brusselse handelspost

Van onze verslaggever

Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen maakte dat dinsdagochtend bekend. Geheel onverwacht is het niet, Dombrovskis nam de handelsportefeuille al tijdelijk waar sinds eind augustus.

De 49-jarige Let geldt als een ervaren kracht in Brussel. Naast zijn vice-voorzitterschap was hij ook eurocommissaris voor economie. Daar was hij onder meer verantwoordelijk voor het afmaken van de banken- en de kapitaalmarktunie, belangrijke pijlers van de interne markt.

Die ervaring zal hij hard nodig hebben, want handel is de afgelopen jaren een hoofdpijndossier geworden in Brussel. Niet alleen vanwege de handelsoorlog met de VS, die nog altijd sluimert, maar ook door de coronacrisis die een grote klap voor de wereldhandel is.

Brexit

Handel is ook een belangrijk onderdeel van de Brexit-onderhandelingen. Ierland zal dan ook niet blij zijn dat ze deze post binnen de Europese Commissie kwijt zijn, want het land wordt het hardst getroffen door de Brexit, en de klap die dat voor de handel zal betekenen.

De Ier Hogan, die vanwege zijn lengte van 1,9 meter luisterde naar de bijnaam ’Big Phil’, stapte eind augustus op omdat hij een diner op een golf club in het Ierse Clifden heeft bijgewoond. Daar waren meer dan 80 gasten afwezig, een overtreding van de coronaregels. Ook was hij voor het feestje naar de andere kant van het land gereisd, terwijl het hier allerminst om een noodzakelijke reis ging.

Ook de Ierse minister van landbouw en de vice-voorzitter van de senaat moesten opstappen na het onfortuinlijke golf-feestje.