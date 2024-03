Vertegenwoordigers van de vakbonden wijzen het dreigement van NXP Semiconductors van de hand. „Als ze op het hoofdkantoor van een actie als deze al van de leg raken, is dat wel heel bijzonder”, zegt CNV-onderhandelaar Arjan Baselmans. Hij bestempelt de reactie als een gelegenheidsargument om de lobby voor een beter vestigingsklimaat kracht bij te zetten.

Bekijk ook: Deze zeven plagen tarten het Nederlands investeringsklimaat

Verdeeld

Vakbond FNV besloot tot een staking bij de Nijmeegse fabriek van NXP, omdat er na maanden praten over een nieuwe cao nog altijd weinig schot in de onderhandelingen zit. De bond eist behalve een loonstijging van 9% ook een bonus van 8% voor alle medewerkers op basis van tevoren afgesproken criteria.

De drie andere bonden aan tafel, CNV, De Unie en VHP2, steunen de actie niet. Zij zien nog wel mogelijkheden om er met de directie uit te komen. Ook vinden ze de eisen van FNV, die vooral medewerkers in de productie vertegenwoordigt, terwijl zij meer kantoorpersoneel tot de achterban rekenen, aan de hoge kant.

’Niet handig’

De pakweg 2400 NXP-werknemers kregen vorig jaar een loonsverhoging van tussen de 7 en 10%, plus in de meeste gevallen ook een bonus en een eenmalige uitkering. „Nu de inflatie is gedaald, wilden wij een nieuw pakket rond krijgen waarin minder wordt genivelleerd dan in de vorige cao”, aldus Beselmans.

Bestuurder John Kapteijn van De Unie, noemt staken ’niet handig’. „Onze leden weten hoe moeilijk de markt momenteel is. Een staking is niet goed voor het imago van het bedrijf.” NXP zou in gesprekken met de drie andere bonden hebben laten doorschemeren het loonbod voor dit jaar tot 4,5% te willen verhogen. CNV heeft voor dit jaar een stijging van 6% en voor volgend jaar van 3% geëist.