Analyse: KLM gekortwiekt door groeiplan Schiphol

Luchtvaartmaatschappij KLM is gebonden aan Schiphol en kan niet uitwijken met de vloot. Ⓒ Foto DIJKSTRA BV

Amsterdam - Groei van Schiphol moet voortaan verdiend worden, zei minister van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) vrijdag. Want eerst moet de hinder beperkt worden, voordat het aantal vliegbewegingen kan stijgen na 2020. De verontwaardiging was aanvankelijk groot bij tegenstanders over het plan, maar het is nog maar afwachten in hoeverre die groei er echt gaat komen.