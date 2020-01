Mediaset in Amsterdam voor rechter

Vivendi heeft ruim een derde van de aandelen, maar kreeg maar beperkt stemrecht op een aandeelhoudersvergadering eind 2019. Mediaset-oprichter Silvio Berlusconi wil zijn bedrijf in ons land vestigen, zodat zijn familiefonds via in ons land toegestane loyaliteitsaandelen de controle over het bedrijf terugkrijgt.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik