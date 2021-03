Geen kosten meer voor wie van het gas af wil

De rekening van de netbeheerder was een flinke domper voor huiseigenaren die aan de gasloze ambitie van het kabinet wilden voldoen en hun aansluiting wilden laten verwijderen. Zij kregen dan een rekening van een paar honderd euro voor de werkzaamheden.

Verrekenen

Netbeheerders mogen vanaf maandag van de ACM de kosten van het verwijderen van gasaansluitingen, verrekenen met de periodieke aansluitvergoeding van degenen die wel aangesloten blijven op het gasnet.

Wie vasthoudt aan het gas, gaat dus betalen voor de ’groene pioniers’ die kiezen voor gasloos.

Het gaat alleen om verwijderkosten voor individuele kleinverbruikers. Dit zijn aansluitingen die niet meer dan 40 kubieke meter gas per uur doorlaten. Het gemiddelde gasverbruik voor een Nederlands huishouden is ongeveer 1500 m3 per jaar.

Wie van zijn gasaansluiting af wil, kan een verzoek indienen via mijnaansluiting.nl.

Rechtszaak

In augustus won een man een rechtszaak van netbeheerder Rendo, die zijn gasaansluiting had verwijderd en hem daarvoor een rekening van bijna €400 had gestuurd.

De man had weliswaar zijn aansluit- en transportovereenkomst voor gas opgezegd en laten weten nooit meer gebruik te maken van de gasaansluiting, maar hij had niet verzocht om verwijdering ervan. Dus mocht hij daar ook geen rekening voor krijgen, oordeelde de rechter.