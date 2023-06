Minimumloon? Dit krijg je vanaf 1 juli netto op je rekening

Het minimumloon voor een 21-plusser is momenteel €1934 en stijgt per 1 juli met 3,13% naar €1995 bruto per maand. Salarisverwerker Visma | Raet heeft uitgerekend hoe dit netto uitpakt. Dit stijgt met bijna 2% van €1857,73 naar €1894: een plus dus van €36,27. Daarbij is geen rekening gehouden met eventuele pensioenpremie.

Wie jonger is dan 21, heeft te maken met een lager minimumloon. Voor 20-jarigen is dit €1596, voor een 19-jarige €1197, bij 18 jaar €997,50, bij 17 jaar €788,05 en voor een 16-jarige €688,30. Jongeren die een beperkt aantal uren werken naast hun school of studie betalen dan weer weinig loonbelasting, dus het nettoloon is niet zoveel lager dan het brutoloon.

Uurloon

Per 1 januari 2024 komt er voor veel werkers die het minimumloon ontvangen nog wat bij. Het minimumloon wordt dan bepaald op basis van een werkweek van 36 uur. Wie bijvoorbeeld 38 of 40 uur in de week werkt, krijgt dan een hoger maandloon. Als deze regel nu al zou gelden, zouden minimumwerkers die 36 uur per week werken per maand vanaf juli dus €1995 bruto verdienen, maar bij 38 uur €2106,08 en werkers die 40 uur per week maken, €2216,93: liefst €221,93 bruto meer dan die in een sector werkt waar 36 uur als fulltime wordt gezien.

„Dat er per 1 januari 2024 overgegaan wordt op een minimum-uurloon in plaats van een minimumloon is niet meer dan terecht”, vindt salarisexpert Joke van der Velpen van Visma | Raet. „Momenteel zien we namelijk dat medewerkers bij een fulltime contract, ongeacht of dit voor 36, 38 of 40 uur is, eenzelfde loon krijgen. Terwijl medewerkers vaak niet zelf bepalen uit hoeveel uur een fulltime werkweek bij hun werkgever bestaat. Met de komst van het minimum-uurloon zal iedereen eindelijk eerlijk beloond worden voor het aantal uur dat zij werken.”