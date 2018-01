Alders: Goedkope vluchten verleden tijd

Alders houdt zich bezig met de toekomst van Schiphol, dat de afgelopen jaren versneld volliep door het weggeven van capaciteit aan pretvluchten. Dit jaar wordt het maximum aantal vliegbewegingen van 500.000 bereikt. De overloopluchthaven van Lelystad is echter nog niet klaar. Verder uitstel van de opening van Lelystad dreigt, onder meer door een draai van de Christen Unie in de Tweede Kamer. Er moet een oplossing komen voor de knoop waar de luchtvaart zich in bevindt, vinden de luchtvaartmaatschappijen.

Volgens Alders is het tijd voor de juiste balans tussen economie en duurzaamheid. ‘Goedkope vluchten hebben daarom hun langste tijd gehad”, zegt de luchtvaartdeskundige. Hij wijst echter ook op het economische belang van luchthaven Schiphol. “Ik heb gemerkt dat omwonenden gevoelig zijn voor intercontinentale verbindingen. Dan zijn ze bereid om eerder hinder te accepteren. Het is van belang om daar selectief mee om te gaan.” De intercontinentale verbindingen maken Nederland als vestigingsplaats aantrekkelijk voor het internationale bedrijfsleven. Hoe Alders dit selectiviteitsbeleid in de praktijk alsnog wil vormgeven, is niet bekend. Er is al jaren een selectiviteitsbeleid dat onder leiding van oud-minister werd bevestigd, maar dat werd in de praktijk niet werd uitgevoerd door Schiphol. De luchthaven is daardoor versneld volgelopen.

De oud-minister wijst erop dat het het verhitte debat rond de ontwikkeling van Lelystad Airport de luchtvaart in Nederland verder kan schaden. ‘Als we de eisen die daar op tafel komen over Schiphol leggen, kunnen we de boel daar morgen wel sluiten”, zegt Alders, die verwacht dat het huidige inspraakmodel nog jaren mee kan. ‘Het is een prestatie wat de luchtvaartmaatschappijen de afgelopen jaren hebben neergezet in harmonie met de omgeving”, aldus Alders.