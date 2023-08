Aldi jaagt op Amerikaanse klant

AMSTERDAM/WASHINGTON - Ahold Delhaize voelt in de Verenigde Staten de hete adem van prijsvechter Aldi in de nek. Het Duitse supermarktconcern dingt met een agressieve groeistrategie naar de gunst van de Amerikaanse consument. Die lijkt daar, met een blik in de portemonnee, gevoelig voor.

Een Aldi-winkel in Florida, een staat waar de Duitse discounter flink groeit. Ⓒ ANP / HH