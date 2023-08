Federal Reserve bereidt rentestap voor ’als inflatie hoog blijft’

Vooral de arbeidsmarkt zal moeten afkoelen, stelde hij vrijdag in Jackson Hole, de loonstijging jaagt inflatie in de grootste economie aan. In september neemt de Federal Reserve zijn besluit over de rente die doorklinkt in kredieten en hypotheken in de VS.

In Jackson Hole meldde de voorman van het Amerikaanse stelsel van centrale banken ook rekening te blijven houden met de renteverhoging. „Hoewel de inflatie vanaf haar hoogtepunt is gedaald, wat een welkome ontwikkeling is, blijft zij te hoog”, stelde hij.

Vanavond geeft Christine Lagarde, voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), tijdens haar speech mogelijk een signaal over de rentestap voor de eurozone.

Een besluit om de beleidsrentes te veranderen hangt af van de data over de groei van de Amerikaanse economie die de Fed doorlopend volgt. Nog altijd zijn er signalen van zwak aanbod van goederen, terwijl de consument wel wil uitgeven.

Langdurig lager

„We zijn bereid de rente indien nodig verder te verhogen en zijn van plan het beleid op een restrictief niveau te houden totdat we er vertrouwen in hebben dat de inflatie langdurig naar beneden gaat in de richting van onze doelstelling”, aldus Powell.

De Fed is er volgens Powell al in geslaagd de prijsdruk te laten afkoelen voor consumenten. Maar dat is mogelijk niet genoeg, liet hij doorschemeren.

Terwijl Powell sprak daalde aanvankelijk de yield of effectieve rentevergoeding voor de beeldbepalende Amerikaanse 10-jarige staatsobligatie tot 4,225%, om vervolgens tot 4,28% op te lopen. De korte, tweejaarsrente noteerde toen 5,04%. Zilver zakte net als goud 0,7% weg.