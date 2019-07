Kees Koolen stapt in waterstof-batterij

Elestor heeft een zogeheten waterstof-bromide flowbatterij ontwikkeld, en wil die met steun van Koolen op de markt gaan brengen.

De technologie is volgens Koolen een belangrijke stap richting elektriciteitsopslag tegen lage kosten en op grote schaal. „Elestor is een veelbelovende technologie en een goede toevoeging aan de Koolen Industries groep”, aldus de voormalig Booking.com- en Uber-bestuurder, die onlangs in het nieuws kwam omdat hij ook energiebedrijf Eneco wilde kopen.