Techaandeel goed medicijn tegen coronapijn

Wall Street zet coronastress aan de kant Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

AMSTERDAM - Terwijl in Amsterdam de AEX-index in de voorbije weken per saldo nauwelijks vooruitkomt, zit de stemming er bij de Amerikaanse beurzen nog steeds in. De brede S&P 500 – waarin techbedrijven als Apple, Amazon en Facebook maar liefst 29% meewegen, staat hoger dan ooit. Dankzij de techrally.