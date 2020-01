Ondernemers: ’Europa heeft nieuwe China-strategie nodig’

De situatie in China verslechtert nu eerder dan dat die verbetert, is de indruk. Zo waarschuwen de ondernemers voor de toegenomen invloed van de Chinese communistische partij richting westerse bedrijven die actief zijn in China. Ook signaleren ze toegenomen risico’s ten aanzien van oneerlijke concurrentie en bijvoorbeeld gedwongen technologieoverdracht.

„De Chinese economie wordt weer meer staatsgestuurd”, legt de Nederlandse ondernemersorganisatie VNO-NCW uit in een toelichting op het pleidooi van Business Europe.

De publicatie komt op een gevoelig moment, zo kort na de ondertekening van de gedeeltelijke handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China. Door alle ontwikkelingen zou het belangrijk zijn dat de EU één front blijft vormen. „Alleen op Europees niveau en met de ruggensteun van een interne markt met 450 miljoen consumenten hebben we voldoende schaal om China goed tegenwicht te bieden.”

Tegenwicht

In de lijst met aanbevelingen wordt onder meer gepleit voor veranderingen op internationaal niveau via de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en nauwe samenwerking met landen als de VS en Japan. Omdat het regelen van een nieuw handelsverdrag met China waarschijnlijk erg veel tijd gaat kosten is het ook belangrijk dat Europa eigenhandig tegenwicht kan bieden aan China als dat nodig is.

Dat laatste kan bijvoorbeeld door goede toetsen op investeringsprojecten en het beperken van de marktverstoringen van Chinees beleid op de Europese markt. Daarnaast zou de EU veel meer werk moeten maken van het eigen concurrentievermogen, nieuwe technologie en bijvoorbeeld het veiligstellen van de aanvoer van schaarse metalen die nodig zijn voor de overgang naar hernieuwbare energie.