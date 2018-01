Meer schadeclaims om bitcoin-machines

De totale geclaimde schade zou richting €1,8 miljoen gaan. Dat is exclusief de gemiste inkomsten van september tot januari dit jaar uit de te maken bitcoins. De munt steeg toen sterk in waarde.

Die claim bleek dinsdagavond na de bijeenkomst in Lelystad, waarbij de particulieren en ondernemers, ook afkomstig uit België, aanwezig waren. Sinds september vorig jaar eisen zij hun computers op.

De ingeschakelde advocaat Marco Kalmijn wil met een collectieve claim de schade op de directeur verhalen. Vanaf september vorig jaar zijn er nauwelijks betalingen door Koinz Trading meer gedaan, zo luidt de claim.

,,Vorige week waren er ongeveer 25 mensen die schade claimen, dat aantal is ruim verdubbeld. Daarnaast zullen er vast ook mensen zijn die zich niet bij mij gemeld hebben”, reageert Kalmijn. Geschat door de advocaat zou het om ongeveer zeshonderd computers gaan.

Beslaglegging

Er lopen drie procedures tot beslaglegging op de bezittingen van Koinz Trading, aldus de advocaat.

Koinz Trading ontkende eerder alle aanklachten van oplichting. Het bedrijf bevestigde wel dat er fouten zijn gemaakt bij de levering. Het kampt volgens de directeur met vertragingen en zoekt een oplossing. Hij was dinsdagavond niet bij de bijeenkomst en kon niet reageren.

Koinz Trading etaleerde zich als de eerste Nederlandse ‘bitcoinfabriek’. Sinds vorig jaar verspreidde dit bedrijf uit Lelystad - dat ook bitcoins aan- en verkoopt - aanbiedingen van professionele bitcoinmijn-machines in België en Nederland.

Mijnmachines

De particulieren investeerden in de Miners S9-machines ('zelf ontwikkeld en geproduceerd') en betaalden vanaf €3000 per stuk. Met de apparaten konden particulieren zelf de razend populaire bitcoinmunt fabriceren. Die zakte dinsdagavond dipte op een enkele beurs even tot onder de $10.000 per stuk.

Sommigen klanten kochten series machines tegelijkertijd om te profiteren van de prijsstijging van bitcoins. De prijzen van zulke machines zijn in enkele maanden opgelopen. Maar velen kregen de Miners ondanks aandringen en talloze telefoontjes niet en beklaagden zich dinsdagavond.

Een andere optie was om met de mijnmachines in de gecombineerde 'farm' van Koinz Trading, dag en nacht de digitale munten te mijnen, het maken van de munt volgens een computeralgoritme.

De advocaat Kalmijn stelt dat een deurwaarder er nog niet in is geslaagd om de machines terug te vinden. Koinz Trading meldde eerder vertragingen van de levering veroorzaakt door problemen in China.