Moderna verlaagt verwachtingen voor verkoop coronavaccin

Kopieer naar clipboard

De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris kreeg vorige week een booster van het Modernavaccin. Het bedrijf heeft zijn verwachtingen echter moeten verlagen. Ⓒ ANP/HH

CAMBRIDGE (ANP/RTR) - Moderna verlaagt zijn verwachting voor de omzet in dit jaar uit de verkoop van zijn coronavaccin. De Amerikaanse farmaceut heeft moeite om de productie op te voeren en ondervindt problemen bij de levering. Op de beurs in New York werd het bericht van Moderna slecht ontvangen, want het aandeel lijkt met fors verlies te gaan openen.