'Optimisme over handel stuwt Wall Street'

New York - De aandelenbeurzen in New York openen maandag naar verwachting overtuigend in de plus. Beleggers zijn opgelucht nadat president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping afgelopen weekend op de G20-top terrein boekten in het handelsoverleg. De twee economische grootmachten besloten om de gesprekken over een handelsakkoord te hervatten.