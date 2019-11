Bestuurder accountants treedt gedwongen terug

NBA-directeur Harm Mannak is geschorst, en sleurt nu ook een bestuurder mee in zijn val. Ⓒ Ab Blauw

Amsterdam - De leden van de ledengroep ’Accountants in business’ van accountantsclub NBA hebben hun voorzitter Jasper van Hoeven teruggetrokken als afgevaardigde in het NBA-bestuur. Aanleiding is de rel rond de geschorste NBA-directeur Mannak.