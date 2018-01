Woningverkopen stijgen in december

Dat is 4,4 procent meer dan in dezelfde maand een jaar eerder, en maar liefst 34,4 procent meer dan in november. Toen wisselden 19.647 woningen van eigenaar.

Met name vrijstaande woningen waren populair in december. Er werden 14,1 procent meer van dat type woningen verkocht. Het aantal verkochte appartementen daalde met 1,8 procent ten opzichte van een jaar geleden. Ten opzichte van november was bij alle woningtypes sprake van een stijging.

Zeeuwen verkochten 23,1 procent meer woningen dan in december 2016. In vrijwel alle andere provincies steeg het aantal verkochte woningen ook. Alleen Noord-Holland en Utrecht gingen tegen de trend in met dalingen van respectievelijk 2,7 procent en 5,8 procent.