KBC minder positief over ASML

Amsterdam - Er zit weinig rek meer in de prijs van een aandeel van chipmachinebouwer ASML nu er door de coronacrisis veel onzekerheid is in de chipsector. Dat zeggen analisten van KBC Securities die hun beleggingsadvies daarom verlagen naar hold, waar dat eerder nog buy was. Ook het koersdoel werd met 10 euro verlaagd tot 290 euro.