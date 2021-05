Rijkste Europeaan Arnault haalt met $162 miljard Tesla-baas Musk in

De aanhoudende goede gang van zaken bij het aandeel LVMH heeft Arnault bepaald geen windeieren gelegd. Zijn vermogen is dit jaar alleen al met $ 47 miljard opgelopen. Met zijn rijkdom is hij nu goed voor de tweede plek in de dagelijks bijgehouden rijkenlijst van Bloomberg.

De grote animo vooral vanuit China om de luxe producten van onder meer Louis Vutton aan te schafen, draagt sterk bij aan de populariteit van LVMH op de aandelenmarkt in Parijs. De koers van Het Franse luxe conglomeraat, dat in totaal 4900 winkels wereldwijd heeft, zit al weken stevig in de lift gesteund door de enthousiast ontvangen resultaten over het eerste kwartaal.

Musk zakt weg

Musk, die zich eerder dit jaar nog de rijkste man ter wereld mocht noemen, is flink weggezakt met zijn vermogen tot $161 miljard. Voor dit jaar heeft hij per saldo zelfs een negatief saldo van $8 miljard. De stevig terugtrekkende beweging van het aandeel Tesla in de voorbije weken is daar debet aan. Musk is ook flink onder vuur komen te liggen vanwege zijn uitspraken over de bitcoin.

Jeff Bezos, topman van Amazon, voert nog steeds stevig de rijkenlijst aan. Hij heeft dankzij het grote belang in het Amerikaanse online retailbedrijf een vermogen van bijna $190 miljard.