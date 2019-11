Onderzoek aanklagers VS naar makers opiaten

Ⓒ ANP

NEW YORK (ANP) - Federale aanklagers in de Verenigde Staten zijn een onderzoek begonnen naar verschillende farmaceuten en hun betrokkenheid bij de opiatencrisis in het land. Volgens The Wall Street Journal wordt onderzocht of die farmaciebedrijven opzettelijk lokale gemeenschappen hebben overspoeld met krachtige en verslavende pijnstillers.