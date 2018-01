ACM tikt huisverhuurder Belvilla op vingers

De ACM heeft geconstateerd dat het op www.belvilla.nl niet mogelijk bleek een vakantiehuis voor de vermelde vanaf-prijs te boeken. Ook werden consumenten misleid over de onvermijdbare kosten, aldus de waakhond.

Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuurslid ACM: „Consumenten hebben recht op duidelijke prijzen. Zo kunnen ze de verschillende aanbiedingen goed vergelijken. En ondernemers kunnen eerlijk met elkaar concurreren. Daarom is prijstransparantie een aandachtspunt voor de ACM.”

De ACM had @Leisure BR B.V. eerder al gewezen op onjuiste en misleidende prijzen op www.belvilla.nl.

In een reactie zegt Belvilla dat het om twee gevallen ging in het voorjaar van 2017. ,,Dat betreuren we zeer en daarop is toen meteen actie ondernomen om dit te corrigeren. Het is nooit de intentie om mensen te ’misleiden’. Van zoeken tot en met boeken moet er duidelijkheid zijn”, aldus een woordvoerder. Volgens hem staat de boete ,,absoluut niet in verhouding tot de overtreding".