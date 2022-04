Premium Het beste van De Telegraaf

Alternatieve zonnebloemolie vanaf vrijdag in supermarkt

Door Pascal Kuipers Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Vanaf vrijdag moeten de eerste voedingsmiddelen waarvan zonnebloemolie is vervangen door een andere plantaardige olie, in het schap van de supermarkt verschijnen. De vervanging betreft allerlei producten zoals koekjes, vleesvervangers, diepvriesproducten, sauzen en snacks. Volgende week informeren supermarkten hun klanten, want de etiketten zijn nog niet vervangen.