Gazelle levert 15 miljoenste fiets af

De fietsproductie heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen, onder andere door de stijgende vraag naar elektrische fietsen. Circa 35 procent van de nieuw Gazelles betreft nu een e-bike. ,,Binnenkort produceren we mogelijk zelfs meer e-bikes dan gewone fietsen'', verklaart een woordvoerder.

E-bikes verbonden met internet

Achter de schermen werkt de fabrikant ook aan connected e-bikes, fietsen met sensoren en andere slimme technologie. ,,Alles en iedereen is straks realtime gekoppeld aan internet, dus ook onze fietsen. Er komen mogelijkheden bij: je bent straks beter beschermd tegen fietsdiefstal en de e-bike meldt zichzelf als onderhoud noodzakelijk is.''

Gazelle werd in 1892 opgericht en er werken zo'n 350 mensen. De 10 miljoenste fiets reed in 1999 uit de fabriek in het Veluwse Dieren en nummertje 14 miljoen werd afgemonteerd in 2012. Tegenwoordig is het bedrijf eigendom van Pon Holdings, dat tevens auto's verhandelt en verscheidenen fietsenmerken telt.