Marjan van Loon Shell-topvrouw waarschuwt: 'Komend jaar heel moeilijk om gas naar Nederland te krijgen'

Van Loon: ’Ook rijke landen moeten zich zorgen gaan maken of er genoeg gas is.’ Ⓒ SERGE LIGTENBERG

Den Haag - Nederland mag dan af en toe bibberen, het heeft deze winter nog voldoende gas. „Maar komend jaar wordt het moeilijker”, zegt Marjan van Loon, directeur Nederland van Shell, ’s werelds grootste gashandelaar. Alle gasimport uit Rusland valt dan weg. Eén ding is zeker: Shell zal in Groningen geen kubieke meter gas meer oppompen. „Wij willen die verantwoordelijkheid niet meer nemen. Het is nu aan de overheid.”