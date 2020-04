Onbegrip over uitblijven inkomenssteun grensondernemers

Nederlandse ondernemers die een bedrijf hebben in Nederland, maar privé net over de grens in België en Duitsland wonen, kunnen een beroep doen op de eenmalige uitkering van €4000 via de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Ook komen ze in aanmerking voor het het leningdeel van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Voor inkomensondersteuning is men echter aangewezen op de bijstandsregeling van het land waar men woont. En daar gaat het mis.

In het kader van de uitvoering door de gemeenten is de voorwaarde ‘woonachtig in Nederland’, meegenomen in de Tozo. Ondernemers waarvan de onderneming is ingeschreven in het Nederlandse handelsregister, die hun bedrijfsactiviteiten in Nederland uitvoeren en in Nederland belastingplichtig zijn, komen daardoor niet in aanmerking voor de Tozo als ze in Belgie of Duitsland wonen.

Belgische ondersteuning

De zelfstandigenorganisaties, waaronder ZZP-Nederland en ONL wijzen erop dat Nederlandse ondernemers die in Belgie wonen, ook niet in aanmerking komen voor Belgische ondersteuning, omdat ze geen belasting en sociale premies betalen in Belgie. Maar Belgische ondernemers die in Nederland wonen kunnen omgekeerd wel gebruikmaken van de Belgische steunregelingen.

„Het uitsluiten van ondernemers met een Nederlands bedrijf, die in Nederland belasting betalen, is niet rechtvaardig”, zegt voorzitter Maarten Post. Deze houding van het kabinet stuit volgens Post ook bij de Belgische overheid op onbegrip, met name in grensgemeenten, zoals Lanaken.