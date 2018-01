Weer Brits bouwconcern onder druk

Interserve heeft wereldwijd zo'n 80.000 mensen in dienst en is goed voor een jaaromzet van 3,6 miljard pond. Financial Times schrijft op basis van bronnen dat de overheid bezorgd zou zijn over het bedrijf, hoewel de situatie niet te vergelijken is met die bij Carillion.

Interserve zelf houdt het erop dat de overheid op de hoogte wordt gehouden. De resultaten die het bedrijf vorige week publiceerde waren in lijn met eerder gestelde verwachtingen. Carillion is echt omgevallen. Afgelopen weekend werd nog gesproken met de overheid over een noodinjectie om de onderneming overeind te houden, maar dat leverde niks op.