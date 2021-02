Fors meer omzet Ahold Delhaize

Het moederbedrijf van supermarktketen Albert Heijn deed het sowieso goed tijdens de coronacrisis, want zowel in Nederland, België als in de Verenigde Staten steeg de omzet bij zijn winkels fors. Door lockdowns gingen mensen minder vaak naar de horeca en kochten ze meer in de supermarkt.

Ahold Delhaize behaalde een omzet van €74,7 miljard, een stijging van meer dan 14%. De onlineverkopen stegen met bijna 60% naar €5,55 miljard aangezien veel mensen hun boodschappen online bestellen vanwege de coronacrisis.

Bol.com

De verkopen bij bol.com zijn vorig jaar met ruim de helft gestegen. Consumenten kochten voor €4,3 miljard bij de webwinkel.

,,De coronacrisis heeft afgelopen jaar veel sociale onrust veroorzaakt en dat creëerde ongekende uitdagingen voor de merken van Ahold Delhaize. Ondanks dat hebben honderdduizenden medewerkers in onze winkels en distributiecentra er alles aan gedaan om veiligheid te bieden. Ik wil ze allemaal nogmaals bedanken voor hun geweldige inspanningen in 2020”, zegt topman Frans Muller.