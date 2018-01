Ex-medewerkers Moorlag alsnog in vaste dienst

Ook zal Alescon nabetalingen doen voor zaken als een eindejaarsuitkering, ziektegeld, een vergoeding van de vakbondscontributie en het seniorenverlof.

PvdA-Kamerlid William Moorlag was directeur van Alescon en had via de schijnconstructie mensen in dienst genomen. Hij kwam door de kwestie onder vuur te liggen. Een commissie kwam na onderzoek tot de conclusie dat hij namens de PvdA zijn werk als parlementariër ,,geloofwaardig" kon voortzetten.

Met de nabetaling voor in totaal 532 medewerkers is een bedrag van 900.000 euro gemoeid. Daarnaast kost de nieuwe constructie, waarbij driehonderd medewerkers per 1 januari in vaste dienst zijn gekomen, het bedrijf op jaarbasis 400.000 euro extra. Dat geld zal volgens Alescon moeten worden opgehoest door de zes gemeenten waarvoor het SW-bedrijf actief is.