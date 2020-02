'Drukke cijferdag op Beursplein 5'

Ook blijft de aandacht uitgaan naar de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China. Het dodental in het land is opgelopen tot 2118 mensen. Het aantal besmettingen was stukken lager dan de afgelopen dagen. In China hebben 394 mensen het virus opgelopen. Dat is het laagste niveau sinds 25 januari. Het totale aantal besmettingen staat nu op 74.576.

ING bevestigde het aankomende vertrek van Hamers. Hij vertrekt op 30 juni bij de bank en gaat vanaf september aan de slag bij UBS. Hamers heeft 29 jaar bij ING gewerkt. Sinds 2013 was hij topman bij de bank.

Air France-KLM

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM zag de omzet in 2019 licht stijgen, terwijl de operationele winst met bijna een vijfde daalde. Financieel directeur Frédéric Gagey liet weten dat de problemen met het nieuwe coronavirus een hap tot wel 200 miljoen euro uit de operationele winst kunnen nemen in het eerste kwartaal.

Ook Besi houdt bij de voorspelling over zijn omzet een flinke slag om de arm vanwege de onzekerheid veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. In het vierde kwartaal van vorig jaar gingen de zaken goed bij het chipbedrijf. De onderneming denkt in het lopende kwartaal dezelfde omzet te kunnen behalen als in het vorige kwartaal. Dat kan wel 10 procent hoger of lager uitvallen, afhankelijk van de impact van het coronavirus op de chipmarkt.

Heijmans

Heijmans merkte bij de jaarcijfers op dat de stikstof- en PFAS-problematiek vooral de markt voor infrastructuurprojecten onder druk zet. Dat er weinig opdrachten voor met name regionale projecten meer worden vergeven, noemt het bedrijf verontrustend. Afgelopen jaar zag het bouwbedrijf de omzet stijgen tot 1,6 miljard euro. Onder de streep bleef daar 30 miljoen euro van over.

Vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen heeft vorig jaar de winst opgevoerd. Volgens de bank was de situatie op de financiële markten ondanks lage rente positiever dan eerder voorzien.

Fugro

Bodemonderzoeker Fugro kondigde aan zijn kapitaal te willen verhogen via de uitgifte van nieuwe zogeheten depositary receipts. Het gaat om maximaal 8,35 miljoen certificaten voor nieuwe gewone aandelen, wat goed zou zijn voor ongeveer 10 procent van het uitstaande aandelenkapitaal.

De euro was 1,0788 dollar waard tegen 1,0790 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent in prijs tot 53,68 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 59,37 dollar per vat.