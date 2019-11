’Brussel kiest kant van belastingparadijzen’

Het kantoor van brievenbusfirma Mossack Fonseca in Panama City, de spil in het Panama Papers schandaal. Ⓒ foto EPA

Brussel - De EU-lidstaten zijn gestruikeld over nieuwe regels om multinationals transparanter te laten zijn over hoeveel belastingen zij in welk land betalen. Dertien lidstaten hielden een compromis van EU-voorzitter Finland tegen.