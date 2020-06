’Huiseigenaar wil even niet investeren in duurzaamheid’

In economisch onzekere tijden willen huiseigenaren minder snel investeren in energiebesparing. Ⓒ Hollandse Hoogte / Frank Muller / Zorginbeeld

Amsterdam - Dat er door de coronacrisis meer onzekerheid is over werk en inkomen, zorgt er voor dat huiseigenaren minder snel investeren in energiebesparende maatregelen in hun huis.