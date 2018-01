Bitcoin zakt onder $10.000

De prijsdaling van de meest populaire crypotomunt zette door na de crash woensdagavond, toen de munt tot 28% van zijn hele waarde kwijtraakte. Maandag stond voor de munt nog een prijs van $14.000 op het bord.

China grijpt in

Op het veelgebruikte platform Coindesk bleef bitcoin nog net boven de grens van $10.000 bij wederom 8% dagverlies.

„Of dit het begin van het einde van de hype is valt natuurlijk te bezien, maar het is in elk geval weer duidelijk dat u een sterke maag moet hebben wanneer u kiest om in cryptomunten te stappen”, meldt Rabobank in een advies aan beleggende klanten.

Bij Coindesk blijft waarde bitcoin net boven grens $10.000. Ⓒ Coindesk

Bitcoin werd in 1998 bedacht en in 2009 uitgewerkt. De nieuwe digitale munt werd online verhandeld tussen deelnemers aan een gedecentraliseerd netwerk, de blockchain, zonder dat centrale banken en overheden er invloed op hadden.

De munt, die bijna drieduizend andere cryptomunten achter zich heeft, gold als alternatief voor de dollar en andere munten, de blockchain het alternatief voor banken.

Ingrepen

Nadat de bitcoinprijs richting $20.000 per stuk opliep, maakten steeds meer banken en economen zich zorgen. Zij riepen op tot ingrijpen nadat speculanten sinds de vorige zomer op de markt kwamen en de prijs verder opdreven.

De daling van de prijs werd deze week ingezet nadat Reuters meldde dat de Chinese overheid bedrijven die in cryptomunten actief zijn inderdaad volledig gaat blokkeren.

Ook dienstverleners die bijvoorbeeld digitale portemonnees maken worden geweerd. Vorige week is Peking begonnen met de beweging om crypto-producenten naar de ’exit’ te bewegen.

De crash van dinsdag nadat uitlekte dat de Chinese toezichthouder cryptomunten een halt toeroept. Ⓒ TELEGRAAF

Ook Europese toezichthouders waarschuwen al langer voor een financiële bubbel: stijgende prijzen door speculatie gedreven, zonder dat er waarde onder zit in bijvoorbeeld de bitcoinmunt zelf.

In Europa kondigden deze week grote vermogensbeheerders aan te weigeren hun honderden miljarden ooit in bitcoins te beleggen. Daarnaast meldde Zuid-Korea beperkingen en kondigde Frankrijk extra acties aan, vooral tegen witwaspraktijken met de munten door criminelen.

Met bitcoin konden ze lang redelijk anoniem transacties uitvoeren; inmiddels zijn ze opgeschoven naar andere digitale munten.

Herstel ver weg

De prijsdaling van woensdag is voer voor ’bodemvissers’, die naar de markt komen als de prijs fors is gedaald. Zij rekenen op een fors herstel. Maar handelaren van IG rekenen erop dat het negatieve sentiment over de bitcoin voorlopig niet voor dat herstel kan zorgen. Zijn hoofdstrateeg Chris Weston wijst op behoorlijk wat risico’s en adviseert te verkopen.

Beleggers die geloven in de bitcoin hadden dinsdag een zware dag. Vooral de angst voor meer regelgeving deed partijen verkopen. Naast het verlies van bitcoin met 28%, doken vrijwel alle grote munten fors terug.