Biedlogboek makelaars gaat al deze week van start

Premium Geld

Oorlog of oplopende rente weerhouden 55-plussers niet van verbouwen huis

De wereld staat in brand en de hypotheekrente is verdrievoudigd, maar 55-plussers laten zich daardoor niet weerhouden om hun woning te verbouwen. Adviesketen De Hypotheker kreeg de afgelopen twee maanden van senioren 67% meer hypotheekaanvragen voor een verbouwing dan in dezelfde periode vorig jaar....