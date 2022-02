E-scooterbedrijven Felyx en GO Sharing berispt: te stellig over duurzaamheid

In een gewraakte passage op zijn site beweerde Felyx bijvoorbeeld „innovatieve scale-up met ambitieuze plannen voor duurzaam en gedeeld stadsvervoer” te zijn. Ook schreef het bedrijf dat reizen met een elektrische deelscooter „uitstootvrij” en „duurzaam” is. GO Sharing beschreef de eigen scooters als „duurzaam” en „milieuvriendelijk.”

Dat leidde tot klachten van de anti-brommerclub Scootervrij, die nu op de onopgemerkt gebleven uitspraken van de Reclame Code Commissie wijst. Volgens Scootervrij gingen de bedrijven voorbij aan onderzoek dat op vervuilende aspecten van elektrische huur- en deelscooters wijst.

De CO2-uitstoot van elektrische deelscooters is ruim twee keer zo hoog als van elektrische scooters in privébezit, berekenden onderzoekers in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onlangs. Dat komt onder meer doordat accu’s sneller leeg raken, waarna vervangende accu’s of scooters per auto worden afgeleverd.

Waakhond

De waakhond voor reclames oordeelde eind vorig jaar dat Felyx en GO Sharing op hun website inderdaad ten onrechte de „absolute” beweringen doen dat hun deelscooters duurzaam zijn. Daarmee gaven ze klanten onterecht het idee dat de scooters geen enkele milieuvervuiling opleveren, zonder dat ze dat volgens de Reclame Code Commissie konden onderbouwen. Onderzoek van milieu-onderzoeksbureau CE Delft, dat wijst op alle autoritten die worden vermeden door deelscooters, deed daar niets aan af.

Bekijk ook: Voor tonnen aan deelscooters gesloopt tijdens jaarwisseling

Initiatiefnemer Collin Molenaar van Scootervrij is opgetogen. „Deze bedrijven zijn uitmuntend in greenwashing”, zegt hij. „Deze bedrijven willen zo snel mogelijk groeien. Dat mag in Nederland. Maar niet door de consument te misleiden.”

De bedrijven hebben hun websites nu aangepast. De verschillen met eerdere uitingen van Felyx en GO Sharing zullen waarschijnlijk niet snel opvallen. Felyx meldt nu bijvoorbeeld plannen te hebben voor duurzamer stadsvervoer, in plaats van duurzaam. GO Sharing rept nu van „milieuvriendelijker” deelvervoer. Een woordvoerder van Felyx noemt de kwestie vooral een „semantische discussie.”