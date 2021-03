Ruim tien jaar gescheiden, maar van hypotheek komt vrouw niet af

Premium Geld

Al jaren gescheiden, maar ex-vrouw houdt hypotheek

Als je in je eentje al jaren zonder problemen de hypotheek betaalt, zou je denken dat die lening ook alleen op jouw naam zou kunnen worden gezet. Een zelfstandig ondernemer die in 2014 scheidde en in het huis bleef wonen, deed meerdere pogingen om zijn ex-vrouw uit de verantwoordelijkheid voor de hy...