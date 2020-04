Beursrally steekt miljardairs hart onder de riem

Vooral de schade aan het vermogen bij LVMH-topman Bernard Arnault is flink verminderd. Zijn belang in het luxe modemerk is in de voorbije weken weer stevig opgelopen.

Superbelegger Warren Buffet kan aan de vooravond van zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering ook weer met een iets positievere blik naar zijn vermogen. Zijn belang in het investeringsvehikel Berkshire Hathaway is in april fors aan waarde toegenomen.

Na de goede resultaten van softwarereus Microsoft is het vermogen van oprichter Bill Gates weer opgelopen tot ruim boven de $100 miljard. Gates zet zich zich via zijn goede doelenfonds sterk in voor het vinden van een vaccin tegen het coronavirus.

Aan de rijkste man ter wereld, Jeff Bezos is de de impact van de coronacrisis geheel voorbijgegaan. De topman van Amazon heeft zijn vermogen zelfs verhoogd tot $143 miljard.