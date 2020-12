Winkels Action en Wibra toch open

De gedeeltelijke opening leidt tot veel discussie op sociale media. Zo staan #action en #wibra hoog op de lijstjes met trending topics. Wouter Kolff, voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en burgemeester van Dordrecht is boos: „We gaan deze winkels sluiten.”

Action verklaart ondanks de maandag afgekondigde lockdown open te mogen, omdat ongeveer 40 procent van de omzet behaald wordt met essentieel geachte artikelen. De overheid hanteert die grens van 30 procent omzet uit bijvoorbeeld voedingsmiddelen, wc-papier en zeep, voor het wel of niet moeten sluiten van winkels.

Alleen het deel met essentiële producten van winkels mag dan open blijven. Action, dat ook veel non-foodartikelen verkoopt, zal de overige producten uit het assortiment afschermen. Volgens een woordvoerster kunnen filialen artikelen uit deze categorie ook niet stiekem verkopen, omdat ze niet te scannen zijn in kassasystemen.

’We gaan deze winkels sluiten’

Wouter Kolff, voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en burgemeester van Dordrecht is boos. Het percentage essentiële producten wordt volgens hem verhoogt naar zeventig procent.

„We moeten dat virus met elkaar onder de duim zien te krijgen en te houden, dat blijft essentieel”, zegt Kolff tegen RTV Rijnmond. „Ons is de afgelopen 24 uur bekend geworden dat er toch een aantal winkelketens zijn die de randen van de tijdelijke regeling opzoeken. Ik heb daar niet zoveel goede woorden voor over, laat ik me maar even voorzichtig uitdrukken. We hebben namens de Veiligheidsregio contact gehad met het ministerie, dat wordt deze ochtend nog opgelost. We gaan in alle veiligheidsregio’s deze winkels sluiten. De ministeriële regeling wordt aangepast zodat dit kan.”

Wibra

Wibra meldde deze week aan zijn personeel ook te mikken op een gedeeltelijke heropening op woensdag, blijkt uit een intern bericht. Afdelingen met diervoeding, etenswaren, schoonmaakmiddelen mogen openblijven, de rest wordt afgeschermd. Een woordvoerder van Wibra was niet direct beschikbaar voor commentaar.

Dat veel winkels ondanks de sterke toename van het aantal coronabesmettingen toch weer opengaan, leidt tot bezorgdheid bij vakbond FNV. Bestuurder Linda Vermeulen zegt veel berichten te krijgen van winkelmedewerkers die zich zorgen maken om de gezondheidssituatie.

De aankondiging op de website van de Action.

FNV was ook voor de bekendmaking van de winkelsluitingen kritisch op de opstelling van grote ketens, die volgens de vakbond niet genoeg deden om werknemers voor coronabesmettingen te behoeden. „Maar winkelketens gaan nu gewoon door zoals ze al deden”, zegt Vermeulen. „De grootste zorg is het coronavirus. We zouden met z’n allen maatregelen nemen om het virus achter ons te laten.”

Xenos

Xenos heeft vanaf woensdag zijn elf zogeheten ’foodstores’ geopend. Dat zijn winkels waarvan het assortiment voor driekwart uit voedingsmiddelen bestaat. De keten verkoopt in zijn circa 150 filialen ook veel non-foodartikelen voor onder andere hobby’s, decoratie en koken. Xenos onderzoekt nog of ook andere vestigingen gedeeltelijk open zouden kunnen, meldt een woordvoerster.