Taxi luchthaven duur in Nederland

Het platform vergeleek gegevens over taxiritten in twintig landen. Zwitserland kwam als duurste uit de bus. Voor een rit van 5 kilometer is men daar zo’n 22,68 euro kwijt. Het op één na duurste land is Japan, gevolgd door Duitsland, Nederland en België.

In het onderzoek is Egypte het goedkoopste land, met een prijs van 0,84 euro voor een rit van 5 kilometer. Ook zijn reizigers voordelig uit in Aziatische landen als India (1,29 euro), Thailand (1,41 euro), Indonesië (1,68 euro) en Maleisië (1,70 euro). Overigens zijn veel landen niet in het onderzoek meegenomen. Zo zijn er bijvoorbeeld geen gegevens over de Verenigde Staten.