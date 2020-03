Pessimisme over viruspandemie domineert op Wall Street

De Dow-Jonesindex eindigde 1,8 procent lager op 21.917,16 punten. In het eerste kwartaal als geheel is de toonaangevende graadmeter zo'n 23 procent gedaald, de slechtste kwartaaluitslag sinds 1987. De S&P zakte dinsdag 1,6 procent tot 2584,59 punten en technologiegraadmeter Nasdaq speelde 1 procent kwijt op 7700,10 punten. Eerder op de dag gingen de Europese beurzen nog met winsten de handel uit.

De bedrijvigheid in de omvangrijke Chinese industrie leefde in maart behoorlijk op, nadat de sector in februari nog de sterkste krimp ooit liet zien door de coronacrisis. Dat is goed nieuws omdat de tweede economie van de wereld voorzichtig lijkt te herstellen van de zware klap die zij kreeg door de virusuitbraak. Ook waren er meevallende macro-economische cijfers uit de VS zelf. Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie bleek in maart minder sterk weggezakt dan de meeste economen hadden voorzien.

Carnival

Cruise-aanbieder Carnival won bijna 3 procent na een stevig openingsverlies. Carnival verwacht een verlies te lijden door de malaise in de cruisesector vanwege de coronacrisis en schrapt dividend en het inkopen van eigen aandelen. Daarnaast geeft de onderneming voor miljarden nieuwe aandelen en obligaties uit.

Hardere maatregelen werden aangekondigd door oliedienstverlener Schlumberger (plus 1,6 procent) die onder meer sneed in zijn salarissen aan de top. De Amerikaanse winkelketen JC Penney (min 1,8 procent) meldde verder het merendeel van zijn 90.000 medewerkers voorlopig op straat te zetten. Veel winkelketens in de VS sturen hun personeel tijdelijk naar huis om zo kosten te besparen.

Axalta

Er was ook ander nieuws. Verfproducent Axalta (min 4,4 procent) heeft na uitgebreid onderzoek besloten toch op eigen kracht verder te gaan.

De euro was 1,1019 dollar waard, tegen 1,1002 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent meer op 20,32 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 22,74 dollar per vat.