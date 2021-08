Schiphol duikt weer flink in rode cijfers door coronacrisis

De onderneming heeft naast Schiphol ook de luchthavens van Rotterdam en Lelystad en de meerderheid van de aandelen van Eindhoven Airport in handen.

Bescheiden herstel

Het herstel van het luchtverkeer is volgens Schiphol bescheiden. In het eerste helft van dit jaar verwerkte Schiphol 5,6 miljoen reizigers. Dat is veel minder dan de 13,1 miljoen reizigers in de eerste zes maanden vorig jaar. De crisis sloeg pas in het voorjaar van 2020 toe waardoor Schiphol de eerste periode van het jaar normaal draaide. In topjaar 2019 werden in zes maanden tijd 34,5 miljoen reizigers verwerkt. Het aantal vliegbewegingen viel met ruim 86.000 een kwart lager uit. In 2019 werden in de periode dik 242.000 vluchten uitgevoerd.

Ook bij de andere luchthavens van de groep was sprake van een forse daling van het aantal vliegbewegingen en reizigers. Op Eindhoven Airport zakte het aantal passagiers met driekwart tot 288.109 en het aantal vliegtuigbewegingen naar 3745. Op Rotterdam The Hague Airport daalde het aantal passagiers met bijna 80% naar 55.484 en waren er 690 vliegtuigbewegingen, een daling met bijna 73%.

Kosten omlaag gebracht

Zonder steun van de overheid via de NOW-regeling zou het verlies van de luchthavengroep nog hoger zijn geweest. Schiphol meldt een resultaat van minus €258 miljoen als de subsidies en ongerealiseerde waardeveranderingen buiten beschouwing worden gelaten. De luchthavengroep heeft de kosten met een vijfde weten te verlagen. Schiphol nam bijvoorbeeld afscheid van honderden werknemers. Daarnaast werd een kwart minder uitgegeven aan investeringsprojecten dan gepland.

Volgens topman Dick Benschop heeft 2021 tot dusver een herstel laten zien. „Maar minder dan wij hadden verwacht.” Door de hogere vaccinatiegraad en de geleidelijke opheffing van reisbeperkingen is de luchthavenbaas gematigd positief voor het tweede halfjaar.